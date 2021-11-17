Зеленский заявил главе Еврокомиссии о готовности Украины снизить стоимость транзита газа

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о готовности Киева снизить стоимость транзита газа, а также предоставить свои подземные хранилища для стратегического резерва. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», - говорится в заявлении

Отмечается, что Зеленский также назвал проект «Северный поток – 2» угрозой безопасности для всей Европы, представив ряд предложений для предотвращения энергетического кризиса в Европе. В том числе стороны обсудили инициативу создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Напомним, последние дни цена газа в Европе снова начала резко расти. Днем ранее, 16 ноября, стоимость голубого топлива в регионе превысила 1 100 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 октября. Такие изменения произошли на фоне новостей о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2»