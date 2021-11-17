Пробирки с ярлыком «оспа» обнаружили в центре исследования вакцин в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько замороженных пробирок с надписью «оспа» случайно обнаружили в центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал

«Замороженные пробирки с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин», - приводит CNN заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), где уточнили, что обнаруживший пробирки сотрудник был в перчатках и маске.

В CDC сообщили, что на данный момент ведется расследование, а содержимое пробирок пока нетронуто. «Нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию небольшого количества (содержимого) замороженных пробирок», - заявили в регуляторе.

Отмечается, что последняя известная вспышка оспы в США произошла в 1947 году.

Портал Yahoo News со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление Министерству внутренней безопасности США заявляет, что речь идет об объекте американской фармацевтической компании Merck, где нашли 15 «подозрительных» пробирок, пять из которых с ярлыком «оспа», а десять с ярлыком «осповакцина» (vaccinia). Сообщается, что все были изъяты.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о создании вакцины от оспы.