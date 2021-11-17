Меркель обсудила с премьером Польши миграционный кризис

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио канцлера Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ситуацию на белорусско-польской границе, указав на абсолютную солидарность Берлина с Варшавой. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Как отметил представитель немецкого кабмина, в ходе разговора Меркель и Моравецким договорились согласовывать действия в условиях «вселяющей беспокойство ситуации» на внешних границах Европейского союза. «Канцлер указала на полную солидарность с Польшей», - говорится в его заявлении.

Напомним, сегодня, 17 ноября, также состоялся еще один телефонный разговор Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны договорились, что уполномоченные должностные лица Минка и Евросоюза вступят в переговоры по решению миграционного кризиса. Как писал сайт kp.ru, позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не признает договоренности между Германией и Белоруссией, поскольку они были приняты без участия республики.