Президент Молдавии опровергла слухи о секретных условиях сделки с "Газпромом" Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что утверждения о якобы имевших место тайных договоренностях с Россией при заключении договора с "Газпромом" не советуют действительности.

- Не было никаких секретных условий при заключении договора с "Газпромом". Я тоже хотела, чтобы его опубликовали, чтобы исключить всякие спекуляции. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые решили так, как они решили, - заявила Санду в интервью телеканалу Jurnal TV.

Также глава Молдавии опровергла слухи о том, что продление контракта с "Газпромом" стало возможно в ответ на отказ властей республики от претензий бывшему лидеру Игорю Додону.

Ранее сообщалось, что "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начались с 1 ноября 2021 года. Отмечалось, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных для сторон условиях.