Убит Янг Дольф: рэпера расстреляли из машины в США

Убит Янг Дольф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Убит американский рэпер Янг Дольф (настоящее имя Адольф Роберт Торнтон-младший). Его застрелили в США в городе Мемфисе, штат Теннесси. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что исполнитель был застрелен рядом с магазином. Сотрудники магазина уже дали показания полиции, что Дольфа убили неизвестные люди, стрелявшие из подъехавшего к зданию автомобиля.

Янг Дольф был исполнителем таких песен, как Major и On the river. За годы его творчества он выпустил семь студийных альбомов. На Youtube-канал американского рэпера подписаны более 1,45 миллиона поклонников.

Как отмечает издание TMZ, это было не первое покушение на Дольфа за 36 лет его жизни. Только за 2017 год в Янга были совершено более 100 выстрелов, однако до этого момента рэперу везло и он оставался жив после подобных инцидентов.