Врач объяснил, при каком пульсе нужно срочно вызывать скорую помощь Фото: Shutterstock

Врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, при каком пульсе нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Высокую частоту сердечных сокращений (ЧСС) не стоит пытаться нормализовать самостоятельно, лучше не терять драгоценное время и довериться профессионалам.

Какой же пульс является отклонением от нормы? Врач объясняет – критичной отметкой является ЧСС более 90 ударов в минуту. Если в течение получаса-часа показатель не снижается, это повод заподозрить у себя серьезные проблемы с сердцем.

Основные причины учащенного сердцебиения и тахикардии нужно искать в возрасте пациента и его образе жизни. У молодых людей обычно проблему провоцируют постоянные стрессы и нервные ситуации. В пожилом возрасте сердце само дает сбой и повышенный пульс – это его последствия.

При физических нагрузках и занятии спортом ЧСС тоже превышает 90 ударов в минуту. Но если в спокойном состоянии показатель снижается, то нет повода для беспокойства.

-Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Срочно к врачу. Может развиться тахикардия, но ее причину определит только врач. Он же назначит лечение. Если же пульс зашкаливает выше 150 ударов в минуту – это повод вызывать скорую помощь, — объяснил кардиолог Пятому каналу.

Он советует не забывать, что сердце также нуждается в тренировке. Нужно стараться как можно больше двигаться. В день стоит совершать как минимум 10 тысяч шагов.

Ранее врач-кардиолог рассказал, в какое время нужно ложиться спать, чтобы не навредить организму. Он отметил, что время отхода на отдых не так важно, как сама продолжительность сна. Она должна составлять не менее всьми часов, передает телеканал "360".