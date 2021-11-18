Вильфанд предупредил москвичей о «редчайшем случае» падения атмосферного давления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей до конца текущей недели, 21 ноября.

18 ноября началось понижение атмосферного давления. Минимальные показатели придутся на субботу, 20 число. Причем произойдет резкое падение величины. Сразу на 35-40 мм ртутного столба. Это является «редчайшим случаем», отметил метеоролог.

- Давление будет низкое, очень низкое, в субботу. С понедельника этой недели и до субботы, давление понизится на 35-40 мм ртутного столба, это редчайший случай. Такого резкого падения давления давно не было, - комментирует NEWS.ru Роман Вильфанд.

В понижении давления есть и свои плюсы. Оно обеспечит отсутствие осадков. В дневные часы будет облачно, иногда с прояснениями. Столбики термометров замрут на отметке около нуля.

- А ночью в Москве до – 4 градусов мороза, а в Московской области до −6 градусов, - заключил метеоролог.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозирует значительное похолодание и переход к снегу уже в понедельник, 22 ноября.

-Это сделает картину не такой серой и более приятной для глаз, - комментирует Rt Шувалов.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24" посоветовала метеозависимым людям принимать контрастный душ и больше гулять в период низкого атмосферного давления.

Медик советует готовиться к таким изменениям погода заранее.