BCG предложила способ втрое увеличить поглощающую способность лесов в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Способность российских лесов поглощать парниковые газы может оказаться на уровне 1,8-2,2 миллиарда тонн CO2-эквивалента в год, что в три раза больше текущего показателя. Об этом говорится в отчете The Boston Consulting Group (BCG).

Согласно результатам анализа, России принадлежит порядка 20% - 40% ценности мировых лесных массивов. Именно благодаря этому ресурсу РФ может стать лидером в борьбе с изменением климата. Стоимость лесов специалисты оценили в кругленькую сумму - 4 - 17 триллионов долларов, что сопоставимо со стоимостью нефтяных запасов страны.

Представители BCG со ссылкой на Счетную палату РФ отмечают, что данные о 84,4% массивов страны в 2020 году являлись недостоверными. Это связали с тем, что 9% площади не были учтены, также как и 39% запасов.

С процессом учета лесов специалисты связали несколько проблем. Прежде всего они отметили, что в РФ используют в основном "полевые" методы инвентаризации вместо дистанционных. Что касается оценки возраста массивов, то здесь есть вероятность ошибки, а обновление данных происходит медленнее роста деревьев. К проблемам также отнесли несовершенство земельно-правового законодательства и недостаток финансирования - в BCG предположили, что на процесс учета необходимо выделить до 3,5 миллиарда рублей, отмечает "Лента.ру".