Гинцбург назвал "рассадником" новых штаммов людей с поддельными сертификатами о вакцинации

Александр Гинцбург / Фото: кадр видео

Россияне, которые не только отказываются от прививки, но еще и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, подвергают риску своих близких и могут стать источником новых штаммов. Об этом рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", - подчеркнул ученый.

Гинцбург ответил, что он совсем не понимает, чем руководствуются такие люди, когда в стране полностью бесплатная вакцинация и созданы более 15 тысяч пунктов, где можно сделать прививку.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Гинцбург рассказал, что многоразовая ревакцинация против коронавируса не приносит никакого вреда организму.

По его словам, были такие случаи, и специалисты наблюдали за титром антител у пациентов, которые сделали прививку против COVID-19 несколько раз.