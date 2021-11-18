Парламентарий Трофимов: организаторы блокады Крыма понесут наказание

Крым намерен подать иск на возмещение ущерба за блокаду Фото: REUTERS

Крым планирует довести до конца подготовку иска к организаторам блокады Крыма о возмещении ущерба и привлечь их к ответственности, рассказал РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся, - подчеркнул Трофимов. - Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание".

По его словам, сейчас продолжается скрупулёзная работа по определению точной суммы ущерба, которую в Крыму намерены через суд затребовать с ответчиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти предъявят иски трем жителям Украины, выступавшими организаторами водной блокады полуострова.

Обвинения выдвинуты в отношении бывших депутатов Верховной рады Андрея Сенченко, Рефата Чубарова и действующего нардепа Мустафы Джемилева, покинувшего полуостров после его ее присоединения к России. Ущерб Крыма от перекрытия Северо-Крымского канала составил более 1 трлн рублей.