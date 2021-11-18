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Политика18 ноября 2021 5:01

Парламентарий Трофимов: организаторы блокады Крыма понесут наказание

Региональное законодательное собрание ведет подсчет точной суммы ущерба
Роман КИЛЬМЯШКИН
Крым намерен подать иск на возмещение ущерба за блокаду

Крым намерен подать иск на возмещение ущерба за блокаду

Фото: REUTERS

Крым планирует довести до конца подготовку иска к организаторам блокады Крыма о возмещении ущерба и привлечь их к ответственности, рассказал РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся, - подчеркнул Трофимов. - Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание".

По его словам, сейчас продолжается скрупулёзная работа по определению точной суммы ущерба, которую в Крыму намерены через суд затребовать с ответчиков.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти предъявят иски трем жителям Украины, выступавшими организаторами водной блокады полуострова.

Обвинения выдвинуты в отношении бывших депутатов Верховной рады Андрея Сенченко, Рефата Чубарова и действующего нардепа Мустафы Джемилева, покинувшего полуостров после его ее присоединения к России. Ущерб Крыма от перекрытия Северо-Крымского канала составил более 1 трлн рублей.