Посол Антонов заявил о стремлении России сузить круг раздражителей в отношениях с США

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия настроена на равноправный диалог с Соединенными Штатами, чтобы сузить круг раздражителей в отношениях между странами, которых накопилось очень много, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов в среду, 17 ноября.

"Понимаем, что с учетом большого числа накопившихся "раздражителей" вряд ли стоит рассчитывать на кардинальные прорывы, - констатировал Антонов. - Но совместная работа по поиску путей выхода из этой ситуации ведется".

Одним из ключевых вопросов обсуждения между российской и американской сторонами Антонов назвал создание нормальных условий функционирования диппредставительств. В частности, он подчеркнул, что ситуация с высылкой дипломатов неприемлема.

Посол России в США уточнил, что Россия предлагает "позитивную программу действий" и готова "к предметному, честному и взаимоуважительному разговору по всем проблемам", но только при условии, что он будет равноправным. Навязывать свои подходы в одностороннем порядке – неверный путь, подчеркнул Антонов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анатолий Антонов назвал хартию партнерства США и Украины набором вредных лозунгов. Дипломат выразил уверенность, что документ нацелен на обострение ситуации.

Антонов отметил, что в хартии не написано ни слова о выполнении Минских соглашений и констатировал, что США упустили очередную возможность заставить Киев остановить войну на Донбассе.