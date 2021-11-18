Вильфанд предупредил об аномальных холодах жителей Сибири

Роман Вильфанд / Александр Щербаков/ТАСС

Аномально холодная погода надвигается на Сибирь, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни наиболее холодно будет в девяти регионах. В некоторых из них температура может опускаться до -30 градусов.

Речь идет об Алтайском крае, Коми, Ненецком автономном округе, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской и Тюменской областях. Так, в Коми и Ненецком автономном округе температура будет до -31 градуса, что ниже нормы на 7-13 градусов.

"Холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края, - уточнил метеоролог. - Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С".

Похолодает и на Урале. Например, в Свердловской и Челябинской областях температура может опускаться до -21 градуса.

Как ранее писал сайт kp.ru, в центральной России ожидается мощный мокрый снегопад, который может стать одним из сильнейших за 73 года. Синоптики уточнили, что обильные осадки накроют территорию в субботу, 20 ноября 2021 года. За этот день выпадет до четверти месячной нормы.