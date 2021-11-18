МИД ожидает реакции Запада на переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел прокомментировало публикацию переписки главы ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва ждет реакции Запада на обнародование переписки и хочет этой публикацией показать, что не саботирует переговоры по Минским соглашениям.

«Мы слышали в последнее время обвинения в саботировании встреч по украинскому урегулированию в нормандском формате…Проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны. То есть это были не экспертные оценки – такое мнение высказывали люди, которые находились в контакте с российской стороной, вели эту переписку…Я пока не видела реакции, надо подождать. Начнется рабочий день, я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция, потому что у журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду в этих странах, уже поднакопилось за ночь, поэтому будем ждать этой реакции», – сказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как отметила Захарова, Россия не намерена отказываться от встречи по Минским соглашениям, но ее нужно наполнить содержанием. Публикация переписки Лаврова с западными коллегами показывает, что это возможно, добавила она.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 18 ноября, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как говорится в сообщении, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по нормандской встрече.