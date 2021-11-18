"Известия": Минсельхоз намерен нарастить закупки картофеля из-за роста цен на 70%

Картофель планируют закупать в странах СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз России проинформировал правительство о возможных проблемах со сбором урожая картофеля в 2021 году, в этом году в связи с чем ведется работа по увеличению закупок данной продукции за рубежом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма замглавы ведомства Оксаны Лут в кабинет министров.

Как пишет издание, с этим связан резкий рост стоимости картофеля до 23 рублей за килограмм, что выше цены аналогичного периода прошлого года на 71,4%. Также подорожали капуста (+70%) и морковь (+44%).

Стабилизировать ситуацию планируют за счет наращивания объемов закупок из стран СНГ, которая заменит на прилавках овощи из дальнего зарубежья.

В качестве еще одной меры называется направление на рынок картофеля, который россияне вырастили в своих огородах.

В пресс-службе Минсельхоза России подтвердили журналистам, что действительно в этом году для картофеля сложились неблагоприятные погодные условия. Однако это не оказало существенного влияния на собранные объемы.

"Несмотря на это, уже накопано 6,6 млн т картофеля, что соответствует уровню прошлого года, уборка культуры продолжается", - заверили в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, годовая инфляция в России за прошедшую неделю, с 9 по 15 ноября, ускорилась с 8,07% неделей ранее до 8,1%. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Министерство экономики и развития РФ.

Отмечается, что за неделю продолжилось замедление роста цен на продовольственные товары (0,19% после 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели), а также на продукты питания за исключением овощей и фруктов, темпы роста цен на которые не изменились (0,26%).