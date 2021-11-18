На Поклонной горе поставят новогодний шар-гигант весом 35 тонн

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый год к нам мчится. Во многих местах «выросли» украшенные елки и засверкали гирлянды. А магазины вовсю торгуют игрушками и подарками. Улицы Москвы тоже скоро принарядятся к зимним праздникам. Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы по традиции заранее готовятся к Новому году и Рождеству.

«В центре города уже начался монтаж крупных декоративных конструкций, в том числе световых тоннелей и арок, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все работы планируем завершить до середины декабря».

По его словам, всего на центральных улицах и окраинах столицы появятся более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Главные символы праздника - новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Впервые зимние украшения появятся в благоустроенных зонах будущего «Парка Яуза». На участке от Ростокинского акведука до Северодвинской улицы поставят шесть новогодних елей, фигуры животных, световые арки, шары и звезды (подробнее - см. «На заметку»).

Как и в прошлые годы, для праздничного наряда города используют энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие лампочки сжигают в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу при любой погоде.

«Все праздничные световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, их можно использовать многократно», - уточнил Бирюков.

НА ЗАМЕТКУ

- На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке поставят световые арки.

- На пешеходных зонах Бульварного кольца - световые тоннели и светящиеся цифры «2022».

- Вдоль центральных улиц и на мостах - световые консоли на опорах освещения.

- На Поклонной горе вновь появится огромный новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров.

- Около Триумфальной арки - световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

- На ВДНХ и в парке Горького - декоративные украшения не только у центральных входов, но и на всех аллеях и в прогулочных местах.

- В парке Северного речного вокзала - новогодняя ель и световые шары с теплым золотистым сиянием.