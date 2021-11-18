Талибы* включили Россию в тройку приоритетных стран для сотрудничества

Талибы* хотят сотрудничать с Россией, Китаем и Пакистаном Фото: REUTERS

Талибы* (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившие власть в Афганистане, назвали Россию в числе приоритетных стран для сотрудничества. Об этом рассказал журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Талибы заявили, что хотят сотрудничать с мировым сообществом, - констатировал Жирнов. - В приоритете у них Россия, Китай, Пакистан".

По его словам, Россия в первую очередь занимается разрешением гуманитарной катастрофы в Афганистане. После этого требуется приложить усилия для восстановления экономики страны. Для этого планируется провести международный форум.

Без решения этих вопросов невозможно справиться с проблемами беженцев, террористической угрозы и наркотрафиком из страны, подчеркнул посол России.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что радикальное движение "Талибан"* слишком медленно выполняет свои обещания.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность