Аналитики спрогнозировали, как поведет себя доллар до конца ноября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осень выдалась для рубля стабильной. Пока с макроэкономической точки зрения у российской валюты все замечательно. Бюджет с начала года находится в профиците, резервы растут, а повышающаяся ключевая ставка увеличивает привлекательность национальной валюты.

Аналитики прогнозируют, что пока у рубля есть потенциал для укрепления. Этому способствуют высокие цены на ресурсы, экспортером которых является наша страна. Геополитическая напряженность и резкие высказывания, которые звучат в адрес России, пока так и остаются чьим-то мнением.

Источником укрепления российской валюты могут стать данные по ВВП США за 3 квартал 2021 года. Их обнародуют в конце ноября.

- Особо значимых событий в еврозоне пока также не предвидится. Поэтому курс евро может колебаться до конца месяца в диапазоне 80,5-82 рубля. Минимальная отметка для доллара 71 рубль, максимальная -72,5 рубля, - делится прогнозом с «Российской газетой» аналитик УК Альфа-Капитал Игорь Евсин.

А вот старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова дает более пессимистичные прогнозы. По ее мнению против российской валюты сейчас играет некоторый спад энтузиазма в секторе нефти. К тому же, геополитические риски все же присутствуют.

И если с первым фактором рубль способен справиться в рабочем порядке, то от второго предпочитает держаться подальше и реагирует очень эмоционально.

Все это может преподнести неприятные сюрпризы.

- Если это действительно произойдет, то рубль будет вынужден быстро дешеветь. До конца ноября доллар США может оставаться в диапазоне 71–74 рубля, а евро — 81–84 рубля,- комментирует Анна Бодрова Life.

Большинство экспертов финансового рынка сходятся во мнении, что и окончание 2021 года для рубля будет положительным. Доллар вряд ли превысит отметку в 74 рубля, а если это и произойдет, то удержать позиции американец не сможет.

В декабре Центробанк скорее всего снова повысит ключевую ставку. Это значит, что доходы по банковским вкладам и госбумагам повысится и станут еще более привлекательными для инвесторов.

- Уже сейчас можно найти доходность в государственных облигациях в районе 7,5%. Такого не было давно. Увеличение ставки дает много возможностей. Но надо понимать, что по прогнозам Минфина и правительства, текущая инфляция тоже резко растет. Так что пока даже самый выгодный банковский вклад дает возможность только сохранить текущий статус-кво, а не преумножить сбережения, - подытожил директор филиала БКС Мир Инвестиций, финансовый аналитик Никита Демидов в беседе с Пятым каналом.