Посол России заявил, что о политическом сотрудничестве с талибами* пока речи нет Фото: EAST NEWS

Вопрос о политическом сотрудничестве России с движением «Талибан»*пока в повестке не стоит, заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«О политическом сотрудничестве с новыми властями Афганистана пока речи нет», – сказал дипломат журналистам.

Жирнов отметил, что российское посольство решает Министерством иностранных дел Афганистана «весь комплекс стоящих перед дипмиссией задач». При этом, подчеркнул он, Россия учитывает санкции, наложенные ООН на талибов*.

Как заявил дипломат, «Талибану»* теперь тяжелее бороться с ИГ*, поскольку Соединенные Штаты заблокировали финансовые активы Афганистана, а банковская система страны перестала работать вследствие западных санкций. В связи с этим, антитеррористический потенциал новой власти упал, и в Афганистане участились теракты, сообщил Жирнов.

Как писал сайт kp.ru, талибы* назвали Россию в числе приоритетных стран для сотрудничества.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что радикальное движение «Талибан»* слишком медленно выполняет свои обещания.

*Запрещенная в России террористическая организация