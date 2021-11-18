Депутат Бундестага Эрнст назвал спорными претензии Евросоюза к России по газ

Скорейший запуск "Северного потока - 2" в интересах Германии Фото: REUTERS

Претензии Евросоюза к России по объему поставляемого газа являются спорными, заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст в эфире телеканала "Россия 24".

"Я считаю спорной позицию, когда сейчас требуют от России увеличения поставок, - отметил Эрнст. - Германия и Европа не упускают возможности бросить камень в адрес России и при этом ожидают, что Россия пойдет навстречу в этом вопросе, чтобы как можно быстрее решить проблемы".

По его словам, в интересах Германии запустить "Северный поток – 2" как можно быстрее, так как президент Белоруссии Александр Лукашенко способен перейти от угроз к делу и действительно перекрыть газопровод "Ямал", через который идут поставки российского газа в Европу.

Если к тому моменту будет альтернатива, то Европа без особых проблем сможет отказаться от транзита газа через Белоруссию, утверждает Эрнст.

Как ранее писал сайт kp.ru, решение немецкого регулятора приостановить сертификацию газопровода "Северный поток — 2" может иметь политические основания, считает депутат Бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер. По его мнению, вполне вероятно, что регулятор хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ.