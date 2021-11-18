Захарова: переписка Лаврова по "нормандскому формату" ломает версии о саботаже России

Мария Захарова / Фото: МИД России

Публикация дипломатической переписки главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по урегулированию ситуации на Донбассе ломает версии о саботаже России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Эти материалы содержат не просто дипломатическую переписку с переподтверждением уважения той или иной стороне, а детально конкретные предложения по наполнению переговорного процесса в "нормандском формате" конкретикой, чтобы не просто встречались, не просто перед камерами улыбались, а затем разъезжались по столицам и делали противоположные и противоречащие друг другу заявления, а чтобы был практический результат, который привел бы к неким эффективным шагам", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, теперь Россию не получится обвинить в "неконструктивной позиции" и в том, что она "все блокировала".

Как ранее писал сайт kp.ru, в российском дипведомстве пояснили, что публикация переписки Лаврова осуществлена для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по "нормандской" встрече.

В частности, министр иностранных дел России выразил надежду, что "ознакомление широкой общественности" с перепиской поможет прояснить "истинную роль и намерения" Москвы, а также будет способствовать честному урегулированию конфликта на Донбассе.