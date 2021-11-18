В России 18 ноября 2021 выявлено 37 374 случая заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлено 37 374 случая заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

В России за прошедшие сутки выявлено 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в стране заболели 9 219 912человек.

Наибольшее количество новых заболеваний зарегистрировано в Москве, где за сутки были инфицированы 4 062 человека. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург – там заразились 2 645 жителей, на третьем Самарская область – 1 791 новый пациент.

Кроме того, за сутки в России зафиксированы 1 251 летальный исходов в результате заражения коронавирусом. За весь период в стране от инфекции скончались 260 335 человек.

За последние сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции был выписан 36 414 пациентов. Общее количество выздоровевших в стране достигло 7 919 250 человек.

Как писал сайт kp.ru, в России зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир». Как сообщили его разработчики, он уже прошел процедуру регистрации и получил регистрационное удостоверение. В скором времени «Арепливир» появится в больницах. Отмечается, что разработка российских ученых позволить снизить острую потребность медиков в госпитальных средствах терапии COVID-19.