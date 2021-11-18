В Центре Чумакова допустили комбинацию разных препаратов при ревакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комбинация разных типов вакцин против коронавирусной инфекции допустима при ревакцинации, рассказал журналистам директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

По мнению специалиста, комбинация вакцин на разных платформах – вполне «нормальная история».

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что многоразовая ревакцинация против коронавируса не приносит никакого вреда организму.

Напомним, в октябре 2021 разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» сообщили о результатах первого в мире комбинированного исследования, в котором изучался эффект смешивания вакцин разных типов. Исследование проводилось в Аргентине, в его рамках изучалось действие «Спутника V» вместе с такими препаратами, как AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.