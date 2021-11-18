В Тюмени многоэтажку заполонили крысы и тараканы

В жилом доме завелись тараканы и крысы Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Тюмени многоквартирный дом заполонили полчища тараканов и крыс. Вернее, усатые уже ушли, а на смену им пришли грызуны. Обеспокоенные нежелательным соседством жильцы требуют сменить управляющую компанию, которая, по их словам, ничего не предпринимает.

Горожане, недовольные бездействием УК, несколько месяцев пытаются передать дом другой организации. По их словам, компания предъявила протокол собрания, в котором собственники проголосовали против смены УК. В самой организации ситуацию пока никак не комментируют, передает «НашГород».

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что квартиру местной жительницы заполонили тараканы. Она подает тревожные сигналы через социальные сети, так как «усатые» буквально не дают спать ночами.

«Подскажите, что с этими тварями делать? Наша управляющая компания не реагирует ни на какие звонки, ни на письма. Двери закрывают перед лицом! У меня первый этаж, жить просто невозможно! У меня двое маленьких детей, они боятся по ночам спать, так как тараканы ползают по телу! Моей младшей дочери два годика, ей залез таракан в ушко – ходили к врачу», – писала женщина в ВК.