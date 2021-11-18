Во Владивостоке задержали электрика-мошенника

Полиция задержала мошенника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке задержали мужчину, который представлялся электриком, обещал заменить счетчики, брал деньги, а после скрывался в неизвестном направлении. Как сообщает РИА «Восток Медиа», мошенник успел обмануть 9 жителей города, каждого на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Последний раз псевдо-электрик наведался к 74-летней пенсионерке, женщина заплатила ему 4200 рублей за смену счетчиков. Услугу ей предоставлять никто, конечно же, не собирался. Мужчина пропал и не выходил на связь, жертва мошенника обратилась в полицию.

Под подозрение попал 38-летний житель Владивостока, его арестовали и устроили допрос. Вот тут-то горе-электрик и сознался в своих преступлениях. Оказалось, что мошенник обманул еще восьмерых местных жителей. На мужчину уже завели уголовное дело, ему грозит серьезное наказание, за данное преступление его могут лишить свободы на срок до пяти лет.