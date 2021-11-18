Премьер Польши связал миграционный кризис с планами России «атаковать» Украину

Матеуш Моравецкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе был создан, чтобы отвлечь внимание от планов России «атаковать» Украину.

- Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине, — сказал политик в интервью Bild.

Он выразил надежду, что «международное давление» остановит наплыв беженцев и им помогут вернуться на родину.

Напомним, в Кремле считают неправильным возлагать вину за миграционный кризис на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дмитрий Песков отметил, что ситуация на границе «не создается» белорусским лидером, а мигранты прибывают в республику, «пользуясь безвизовым режимом». Также Дмитрий Песков, что Россия не имеет отношения к кризису, но готова выступить в роли переговорщика в разрешении ситуации.