В России на добровольцах исследуют вакцину против оспы

В России на добровольцах испытывают новую вакцину от оспы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет участвуют в исследованиях вакцины против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций на основе вируса осповакцины VAC delta 6, которые проводит Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает Роспотребнадзор.

«За счет выключения шести генов, отвечающих за вирулентность, обеспечивается ее особая безопасность и применимость для широкого круга лиц», - говорится в сообщении.

Кроме того, среди добровольцев 18-50 лет «Вектор» продолжает клинические исследования I фазы противооспенного препарата НИОХ-14. Цель исследования - установление его безопасности, переносимости и фармакокинетических свойств.

В ведомстве рассказали, что пробирки с образцами натуральной оспы были обнаружены ранее в одной из лабораторий в штате Пенсильвания (США), занимающейся изучением вакцин.

«Пробирки были случайно обнаружены работником, проводившим очистку морозильной камеры и использовавшим защитную маску и перчатки», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Соответствующие службы в США проводят расследование инцидента. Пока признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию вируса, не обнаружено.

Проводить работы с живым вирусом натуральной оспы и хранить образцы вируса имеют право только две лаборатории мира – СDC (США) и центр «Вектор».

Ранее на kp.ru сообщалось, что в Москве стартовал второй этап испытания вакцины от COVID-19 для подростков, для испытания приглашены добровольцы 12-17 лет.