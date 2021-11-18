В Российском союзе туриндустрии назвали самые дешевые направления для новогоднего отдыха за границей Фото: Мария ЛЕНЦ

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал самые дешевые направления для заграничного отдыха в новогодние каникулы.

Многие уже сейчас начали бронироваться путевки, это позволит сэкономить до 30% от цены тура. К тому же, по мере приближения праздников выгодных предложений остается все меньше.

- Новогодние каникулы — это период повышенного спроса и динамических цен, поэтому самый дешевый вариант — это планировать туры на Новый год заранее, - советует Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru.

Во время поиска туров стоит обратить внимание на чартерные рейсы. Их список заметно расширится с 1 декабря 2021 года.

Если раньше из России можно было улететь чартером в Турцию и Доминикану, то теперь выбор гораздо шире.

Доступны перелеты в Мексику, Кубу и Катару. Но самые интересные предложения стоит искать в Египте и Турции. Хотя в Доминикане и Катаре также можно встретить выгодные туры, но придется потратить на их поиск больше времени.

- Важно просто не откладывать планирование поездки, так как количество мест в отелях и на рейсах ограничено, — отметил собеседник издания.

Несмотря на способы сэкономить, стоит быть готовым к тому, что цены на туры в новогодние каникулы будут гораздо выше, чем в любое другое время. Если же не привязываться к датам и просто запланировать отдых, то стоит смотреть межсезонье.

- До наступления новогодних праздников в пятизведочных гостиницах есть предложения по очень доступным ценам, включая питание и трансфер, — заявил Горин.

Более 90% россиян собираются провести новогодние праздники внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT участников туристического рынка. Среди наиболее популярных направлений у граждан — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Высокий спрос на путешествия по России эксперты связывают с частично закрытыми границами и улучшением качества инфраструктуры российских курортов. Тем не менее некоторые путешественники в период зимних каникул всё же планируют отправиться за рубеж ради пляжного отдыха.

В курортном Сочи прогнозируют, что на каникулы на отдых приедут не менее 250 тысяч туристов.

К наплыву туристов готовятся уже давно. Все кабинки канатных дорог обрабатывают антисептическими средствами каждые три часа без остановки движения.

Очередь на подъемники разделяют специальными барьерами, чтобы не допускать скопления толпы. Разводить потоки отдыхающих помогут волонтеры, сообщает телеканал "360".