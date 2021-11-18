"Вахта памяти – 2021" торжественно закрылась в Подмосковье

Торжественное закрытие поискового сезона Московской области прошло в среду, 17 ноября, в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти – 2021". Фото: Роман КИЛЬМЯШКИН

Торжественное закрытие поискового сезона Московской области прошло в среду, 17 ноября, в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти – 2021". Мероприятие приурочили ко Дню поисковика Подмосковья. В нем приняли участие свыше 200 участников поисковых движений, наиболее активные из которых получили награды. Организатором выступило главное управление социальных коммуникаций Московской области.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стала передача документов и личных вещей пропавших без вести героев Великой Отечественной войны их родственникам, которых удалось разыскать в результате кропотливой работы.

Фото: Роман КИЛЬМЯШКИН

"Хочу сказать спасибо всем, кто помог вникнуть в мою историю, - поблагодарила поисковиков двоюродная внучка солдата Красной армии Григория Могилева, погибшего, защищая родину в Великой отечественной войне. - Мне не терпится уже всё это посмотреть, потому что я понимаю, что у меня в руках информация про настоящего героя. Это очень важно, ценно. Я очень горда находиться здесь сегодня с вами".

С завершением колоссальной работы присутствующих поздравил министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Фото: Роман КИЛЬМЯШКИН

"Работа проведена колоссальная — 151 поисковая экспедиция, благодаря которым были найдены 207 пропавших без вести бойцов, установлены 19 имен, - констатировал Швелидзе. - У 5 пропавших солдат поисковиками были найдены родственники, которым сегодня были торжественно переданы найденные документы и личные вещи. Эти цифры действительно впечатляют".

Министр также поблагодарил участников движений за работу в сфере патриотического воспитания молодежи, в частности, "Школу поисковика", где опытные участники поисковых движений делятся знаниями и умениями с подрастающим поколением.

Фото: Роман КИЛЬМЯШКИН

Депутат Московской областной Думы Линара Самединова пожелала участникам "Вахты памяти" продуктивной работы и подчеркнула, что они рассчитывать на ее персональную поддержку.

Военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов отметил, что удалось провести огромную работу и поблагодарил за поддержку губернатора Андрея Воробьева.

Фото: Роман КИЛЬМЯШКИН

"Даже сегодня, в этот непростой период, вы нашли возможность обсудить с нами наши проблемы и составить планы на будущий год", - обратился к Воробьеву военком.

Завершилось мероприятие круглым столом на тему внесения изменений в законодательство об увековечении памяти погибших при защите Отечества и организация поисковых работ на территории Московской области.

Фото: Роман КИЛЬМЯШКИН

Напомним, "Вахта памяти" – патриотическое поисковое движение. Акция проходит ежегодно. Она включает в себя экспедиции по поиску останков погибших советских солдат, их перезахоронение, а также выяснение имен погибших, розыск их родственников и передачу им обнаруженных личных вещей погибших. Также участники поисковых движений проводят патриотические выставки и другие акций, направленные на увековечение памяти погибших защитников Отечества.