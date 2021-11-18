Песков объяснил эвакуацию россиян из Афганистана крайне беспокойной обстановкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать россиян из Афганистана, поскольку в стране сложилась крайне неблагоприятная обстановка, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это эвакуация тех граждан, которые проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно», – сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Песков отметил, что Москва эвакуирует из Афганистана не только своих гражджан, но и граждан стран Организации договора о коллективной безопасности.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 18 ноября, Россия направила в Афганистан три военно-транспортных самолета для эвакуации россиян и других граждан, а также доставки гуманитарной помощи. Из республики планируется вывезти 380 человек. Эти же бортами в Кабул было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.