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Политика18 ноября 2021 9:51

Путин планирует визит в Индию

Кремль сообщит о дате своевременно, заверил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
Путин планирует визит в Индию

Путин планирует визит в Индию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию, этот визит сейчас готовится российской стороной, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента Путина в Индию», – сказал пресс-секретарь главы государства на встрече с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Кремль заблаговременно сообщит о точных датах посещения Путиным Индии.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 президент России провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе разговора лидеры двух стран выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе из Афганистана. Моди выразил признательность Путину за содействие в борьбе с распространением коронавируса, в том числе за поставку и производство российских вакцин от COVID-19 и передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования.