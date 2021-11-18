Песков ответил на вопрос, когда ревакцинируется Путин

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о предполагаемой дате ревакцинации российского лидера Владимира Путина.

"Он сообщит об этом, когда примет решение", - заявил представитель Кремля в четверг, 18 ноября.

Напомним, Владимир Путин прошел вакцинацию в апреле 2021 года. Как сообщалось на kp.ru, российский президент практические ежедневно сдает тесты не только на коронавирус, но и на другие инфекции. Ранее российский лидер призвал россиян не забывать о ревакцинации.

Ранее Песков заявил, что Путин внимательно прислушивается к советам специалистов и выполняет рекомендации медиков. Президент готов пройти ревакцинацию в те сроки, которые ему обозначат.

По словам Пескова, у президента России сохраняются высокие титры антител к коронавирусной инфекции. Глава государства получит бустерную дозу, когда это посоветуют специалисты.