Путин обсудит с президентом Узбекистана в Москве ситуацию в Афганистане Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Москве намерен обсудить ситуацию в Афганистане, а также двусторонние отношения.

«Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане», – сказано на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, на встрече лидеры подпишут весомый пакет двусторонних документов.

Напомним, Путин проведет встречу с Мирзиеевым в пятницу, 19 ноября. Прилет президента Узбекситана расценивают в России как важнейшее событие, поскольку встреча с российским лидером станет для Мирзиеева первым зарубежным визитом после победы на президентских выборах в октябре 2021.

Напомним, Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана с результатом 80,1% голосов. Путин поздравил его с убедительной победой, во время беседы также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие отношений.