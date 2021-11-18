Кардиолог перечислила симптомы тромбоза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что отрыв тромба можно опознать по боли и давлению в груди.

- Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут, — сообщила специалист на своем YouTube-канале.

Кроме того, может появиться слабость, потливость, одышка, тошнота и рвота. Кореневич посоветовала при появлении этих симптомов срочно вызывать скорую помощь.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что чрезмерное употребление зелени во время приема препаратов, разжижающих кровь, может спровоцировать образование тромбов. Специалист рассказал, что в таких продуктах, как зеленая фасоль, брокколи или шпинат содержится витамин K, который сам по себе не оказывает негативного влияния на кровь. При этом в сочетании с кроверазжижающими препаратами, например варфарином, витамин K может блокировать действие лекарства.