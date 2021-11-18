Минстрой не исключил, что средняя ставка по ипотеке превысит 8% к концу 2021 года

В России средняя ставка по ипотеке превысит 8% к концу года, считают в Минстрое Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин не исключил, что средняя ставка по ипотеке превысит 8% к концу 2021 года.

- Ставки растут. Мы, возможно, в этом году перейдем среднюю ставку за 8%. Но льготные категории у нас остаются, и мы будем продолжать ими заниматься, — заявил министр в разговоре с журналистами.

Он добавил, что цены на жилье выросли из-за роста стоимости стройматериалов. При этом существующий спрос пока не удовлетворен предложением.

Напомним, в 43 российских городах возводить новое жилье. В список попали города с населением около 100 тысяч человек. Основные причины лежат в экономической плоскости. Возможности покупателей и желания застройщиков не соответствуют. Также имеется проблема с проектным финансированием и отсутствием свободной земли. Таким образом, общее количество городов, в которых нет новостроек, выросло до 812. Такие данные озвучили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).