Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику Фото: REUTERS

Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий Государственной пограничной службе применять оружие и боевую технику в соответствии с уставами Вооруженных сил республики, в подчинении которого находятся пограничники.

Как сообщается на Telegram-канале Рады, пограничной службе разрешается использовать физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях, предусмотренных уставом Вооруженных сил Украины, в случае нападения на пограничников, для защиты граждан от нападения, при освобождении заложников и задержании лиц, совершивших тяжкое преступление. Также сотрудники погранслужбы могут применять оружие для остановки автомобилей, если водитель создает угрозу жизни и здоровью человека или намерен сбить беспилотники.

В некоторых случаях пограничникам разрешается использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства. Их можно применять в частности для проникновения в помещение или освобождения заложников.