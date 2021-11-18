«Зверополис. Авторские права нарушены»: экологи рассказали, как вернуть дикую природу в Москву

Москва строится, благоустраивает улицы, создает новые досуговые зоны для отдыха. Но город не только для людей, в столице много животных и у них тоже есть свой ареал обитания. Кому-то может показаться, что птицы и животные покинули «каменные джунгли», другие же встречают спящих сов на балконах, рыжих лисиц на дачных участках. Хорошо это или плохо в рамках мегаполиса? Чего не хватает Москве, чтобы природа обогащалась и позволяла в комфортных условиях существовать грызунам, водоплавающим птицам и лосям? Эти и другие вопросы 17 ноября обсудили экологи, представители парков и фотографы во время онлайн-лекции «Зверополис: авторские права нарушены».

Урбанистика и деревья: как совместить

Зеленые насаждения играют важнейшую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки города. Это очевидно – и люди радуются, проходя по озелененным улицам. Радуются деревьям и животные, ведь это улучшение микроклимата, очистка воздуха и более качественные условия для обитания.

- В таком большом мегаполисе, как Москва, можно встретить много животных, грызунов, птиц. Доказательства тому - тысячи фотографий, которые делают московские фотографы. Их работы мы наблюдаем и в рамках нашего фестиваля «Золотая Черепаха», который имеет международный статус, его поддерживает Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Проекту уже исполнилось 15 лет, за годы существования было принято более 155 тысяч работ: природная фотография, живопись и дизайн (эко-плакаты), - рассказал Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха», драйвер, альпинист, подводный фотограф.

Столичные фотографы, снимая животных и птиц, которые живут в парках, вносят огромный вклад в общий эколого-просветительский проект города через искусство. «ReNature. Вернем природу в город» - это совместный проект Росбанка и Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Главная цель - улучшить экологическую ситуацию в городах, используя современные походы для грамотного озеленения.

Очевидно, что урбанистическое развитие приводит к сокращению природных растительных сообществ и уменьшению биоразнообразия. И этот процесс необходимо притормозить.

- Мы можем видеть, насколько хрупок и гибок мир дикой природы. Если ястребы спокойно приспособились в условиях высотных зданий и бетонные здания им заменили горы – птицы могут размножаться на высотных этажах, формировать там гнезда, то выкашивание травы или замена натурального покрытия газонами-рулонами, который фактически не приживается, приводит к тому, что кормовой базы для мелких животных и птиц там просто нет, - рассказал Андрей Брагин, зоолог, младший научный сотрудник биологического факультета МГУ.

Сапсаны приспособились к высоткам

Обновление облика и создание комфортной городской среды должны быть направлены на улучшение экологической обстановки, уверены эксперты. Важно при этом учитывать и обитателей дикого мира Москвы, которые находятся бок о бок с жителями.

Сапсаны селятся на высотках, в том числе МГУ и МИДа. Все чаще москвичи встречают летучих мышей. В парковых зонах можно встретить грызунов, длиннохвостых неясытей, белок, ласок, горностаев, куниц. И это означает, что в черте города для животных есть кормовая база. Животных и птиц можно встретить практически во всех природных зонах, включая Воробьевы горы, в Измайловском и в Битцевском лесопарках.

Природа Москвы не способствует тому, чтобы здесь водились уж совсем экзотические виды животных. Некоторые из них скорее временно заходят, пересекая подмосковные границы. Но крупные животные все же есть. Это лоси. Их численность растет и порой животные выходят на МКАД, натыкаются на людей, заборы. Другой пример – огари, которых в последнее время можно встретить практически на каждом водоеме. Это не характерные для московской местности птицы. Их завезли сюда в советские годы, как и пятнистых оленей. Но если олени не перемещаются за пределы Лосиного острова, то огари заполонили все пруды. Порой местным кажется, что они подавляют местных крякв.

Город совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы всячески способствует реализации экологических проектов. Одной из задач проекта «ReNature. Вернем природу в город» является снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата. В столице предлагается преобразить затененные городские участки путем посадки устойчивых к тени растений лесного происхождения. Это одна из мер, направленных на борьбу с климатическими изменениями, а также на повышение устойчивости существующих экосистем.

Как известно, в старых деревьях белки и птицы используют дупла для хранения запасов еды на зиму. Молодые деревья, конечно, не дадут мгновенного результата, но они будут способствовать изменению экосистемы в будущем. Дадут свои плоды и работы по озеленению берегов прудов, очистка водоемов, сохранение опавших листьев на газонах и создание природных садов там, где не хватает традиционных парков.

Для учета редких видов животных и растений в столице ведется Красная книга Москвы. Сегодня она включает 569 видов уникальной флоры и фауны Москвы, привели данные в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.