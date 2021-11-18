Полиция проводит следственные действия в отношении главы минкульта Крыма

Арина Новосельская Фото: "КП" Архив

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в отношении главы министерства культуры региона Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия.

- Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней, — уточнил глава региона у себя в Telegram-канале.

По информации источников «КП-Крым», Новосельская была замечена в управлении следственного комитета.

Арина Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. За это время она несколько раз становилась объектом внимания пользователей в Сети. В частности, за нецензурную брань на совещании, которое транслировалось в прямом эфире. Также Новосельская неудачно сравнила грифонов на Митридатской лестнице в Керчи с орлольвами, «охраняющими вход в ад».

Ранее в Севастополе задержали бывшего самарского чиновника Вадима Кирпичникова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следователей, директор департамента сельского хозяйства и потребрынка Севастополя заключил договоры с пониженной оплатой на размещение торговых объектов на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. При этом торги не были проведены.