Украина заявила, что публикация Россией переписки Лаврова с западными коллегами «добивает» нормандский формат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ничего хорошего в публикации Россией дипломатической переписки по организации встречи в нормадском формате нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, такой шаг делает саму встречу невозможной.

«Россия своими действиями добивает нормандский формат», – сказал дипломат на брифинге.

По мнению Кулебы, публикация переписки доказывает, что Москва не заинтересована в развитии нормандского формата и «подрывает остатки доверия к себе». Вместе с тем он отметил, что Украина продолжит работу «над привлечением России к переговорному процессу».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 18 ноября, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Как говорится в сообщении, такая мера принята для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по нормандской встрече.

Как объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, публикация переписки стала доказательством того, что Россия не саботирует переговоры по Минским соглашениям.