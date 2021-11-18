Специалист по кибербезопасности рассказал, как защититься от слежки через камеру смартфона

Эксперт рассказал, как защититься от слежки через камеру смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова рассказала, что злоумышленники могут следить за пользователем через камеру смартфона с помощью различных вредоносных программ. Об этом в четверг, 18 ноября сообщает издание "Газета.ru".

Эксперт считает, что защититься от такой слежки можно с помощью заклеивания камеры смартфона.

"Некоторые производители смартфонов уже предлагали мобильные гаджеты со шторками на камерах, а у известного китайского производителя есть серия, где при активации режима фотокамера выезжает из устройства. Таким образом всегда можно понять, когда камера используется", - пояснила она.

По ее словам, также стоит следить за приложениями, которые запрашивают доступ к камере.

"Если простой калькулятор запросит у вас разрешение на доступ к камере, то это довольно странно", - резюмировала Соколова.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян называл признаки слежки за пользователем через веб-камеру.

"Признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально - например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных", - цитируют специалиста "Известия".