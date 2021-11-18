По маршруту Салехард-Аксарка: на Ямале протестировали первые беспилотники для Почты России

Фото: правительство ЯНАО

Экспериментальный полёт состоялся по маршруту Салехард-Аксарка. Ямал стал первым регионом в стране, заключившим трёхстороннее соглашение с Почтой России и компанией-производителем беспилотной техники «Аэромакс». Документ подписан летом этого года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

«Наша главная задача – создать комфортные условия для жизни северян даже в самых отдаленных посёлках. И речь не только о строительстве объектов и благоустройстве, но и в том числе о доступе к качественным услугам и сервисам, - сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Наши жители в любом уголке Ямала должны вовремя получать посылки и письма. Поэтому беспилотные технологии, которые мы сегодня протестировали, для округа перспективны. Будем оказывать нашим партнерам всю необходимую поддержку, чтобы расширять географию беспилотной доставки и повышать качество сервиса».

Беспилотный вертолёт «Аэромакс» SH-450 может перевозить почтовые грузы весом до 100 килограммов на расстояние 150 километров. Дрон развивает скорость 90 километров в час и может находится в воздухе до 6 часов. Беспилотная авиация развивается в регионе по инициативе Губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Использование дронов позволит в кратчайшие соки доставлять письма и посылки жителям отдалённых ямальских поселений.

«Правительство автономного округа готово оказывать всю необходимую помощь «Почте России» по созданию экспериментальной маршрутной сети в субъекте, а также наземной инфраструктуры для эксплуатации подобных беспилотных систем. Мы заинтересованы в повышении качества логистического сервиса», - отметил заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадий Бессонов.

«Мы сделали первый шаг к практической реализации тех договоренностей с «Почтой России» и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, к которым пришли на полях МАКС-2021. Сегодня техника продемонстрировала возможность доставки почтовых грузов в удаленные районы в интересах «Почты России» и жителей региона», - сообщил генеральный директор «Аэромакс» Сергей Ахметшин.

На Ямале по инициативе губернатора уже несколько лет развивается беспилотная авиация. На вооружении ямальских спасателей имеются беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Основное направление их работы - проведение поисково-спасательных работ, мониторинг паводковой ситуации, обнаружение природных пожаров.