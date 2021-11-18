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Общество18 ноября 2021 11:49

Россиянам напомнили о штрафе до 5 тысяч рублей за выход на крыши зданий

Выходить на крышу можно только техническим работникам
Мария ПАВЛОВА
Юристы напомнили, что грозит россиянам за несанкционированный выход на крышу.

Юристы напомнили, что грозит россиянам за несанкционированный выход на крышу.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россиянам напомнили об ответственности за несанкционированные прогулки по крышам городских зданий. Юристы рассказали РИА Недвижимость о том, какие штрафы могут быть наложены на руферов.

Выходить на крышу, как правило, можно только техническим работникам, рассказал руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. Причем это правило применимо к зданиям с любым количеством этажей. За несанкционированное проникновение на крышу руфера могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей.

В этом правиле есть нюансы: если для того, чтобы забраться на крышу, руфер взломал дверь чердака, то его действия могут расценить как мелкое хулиганство, отметила адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова. За это могут не только оштрафовать, но и арестовать до 15 суток.

А вот если свободный доступ на крышу не был ограничен, руферу ничего не грозит, но организации, которая отвечает за содержание здания, выпишут штраф 40-50 тысяч рублей.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что грозит покупателям поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.