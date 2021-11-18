Россиянам напомнили о штрафе до 5 тысяч рублей за выход на крыши зданий

Юристы напомнили, что грозит россиянам за несанкционированный выход на крышу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россиянам напомнили об ответственности за несанкционированные прогулки по крышам городских зданий. Юристы рассказали РИА Недвижимость о том, какие штрафы могут быть наложены на руферов.

Выходить на крышу, как правило, можно только техническим работникам, рассказал руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. Причем это правило применимо к зданиям с любым количеством этажей. За несанкционированное проникновение на крышу руфера могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей.

В этом правиле есть нюансы: если для того, чтобы забраться на крышу, руфер взломал дверь чердака, то его действия могут расценить как мелкое хулиганство, отметила адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова. За это могут не только оштрафовать, но и арестовать до 15 суток.

А вот если свободный доступ на крышу не был ограничен, руферу ничего не грозит, но организации, которая отвечает за содержание здания, выпишут штраф 40-50 тысяч рублей.

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