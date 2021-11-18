Минздрав России выпустил новую версию рекомендаций по лечению коронавируса

В России выпустили новую версию рекомендаций по лечению коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения России выпустило обновленную версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, изменения коснулись обеспечения безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов. Кроме того, появилась информация по применению «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы.

Также ведомство изменило режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением болезни, которые находятся в стационаре. Внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза.

Новая версия рекомендаций была отправлена в региональные медицинские учреждения.

Напомним, в России за прошедшие сутки выявлено 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых заболеваний зарегистрировано в Москве, где за сутки были инфицированы 4 062 человека. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург – там заразились 2 645 жителей, на третьем Самарская область – 1 791 новый пациент. Кроме того, за сутки в России зафиксированы 1 251 летальный исходов в результате заражения коронавирусом. За весь период в стране от инфекции скончались 260 335 человек. За последние сутки в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции был выписан 36 414 пациентов. Общее количество выздоровевших в стране достигло 7 919 250 человек.