Колледжи переходят на «цифру»

Цифровизация стала ключевой темой форума. В частности, на нем была представлена платформа СПО Lab, которая обеспечит взаимодействие работодателей, научно-методических объединений, образовательных организаций и институтов развития профессионального образования.

На форуме также обсуждались цифровые компетенции в федеральных образовательных стандартах и методы их реализации в разных специальностях. В ходе круглого стола, посвященного цифровизации колледжей, эксперты поделились практическим опытом использования цифровых технологий в образовательном процессе.

- Система среднего профессионального образования сейчас как никогда популярна среди абитуриентов – это осознанный выбор молодого поколения и гарантия успешного старта карьеры. Для нас это - большая ответственность: ребята, которые приходят в колледжи, прежде всего, не должны разочароваться. Сегодня на площадках учебно-методических объединений сосредоточена деятельность по концентрации лучших образовательных практик, многие федеральные проекты, которые мы запускаем, могут разворачиваться только на площадках ФУМО. В этом смысле они – наша надежда и опора, - отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

По традиции на форуме состоялось традиционное награждение представителей федеральных учебных методических объединений СПО по итогам работы в 2021 году. И традиционно форум стал площадкой для неформального общения экспертов из разных регионов.

- Живое общение – это возможность не только послушать выступления, но и за чашкой чая обсудить актуальные вопросы, что порой приводит к рождению новых интересных идей, которые потом будут поддержаны и реализованы сообществом, -сказала и.о. ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева.