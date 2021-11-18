Депутат пообещал обратится "во все инстанции" из-за появления тигренка на съемках "Голубого огонька"

Депутат обратился "во все инстанции" из-за появления тигренка на съемках "Голубого огонька" Фото: Инстаграм Андрея Малахова

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросит проверить прокуратуру, Росприроднадзор и Россельхознадзор шоу "Голубой огонек" из-за появления на съемках тигренка. Об этом в четверг, 18 ноября 2021 года сообщает телеканал "360".

"Мы готовим запросы в надзорные ведомства. Совершенно точно это будет Росприроднадзор, поскольку речь идет о тигре. Возможно, [будет] прокуратура. Мы сейчас изучаем обстоятельства и возможные факты нарушения. Возможно, [обратимся] в Россельхознадзор", - рассказал депутат изданию.

Бурматов напомнил, что в России нельзя содержать тигров "ни в домах, ни в квартирах, ни в телестудиях, ни на „голубых огоньках“. По его мнению, животное было очень напугано.

Напомним, Николай Басков оконфузился на съемках новогоднего шоу. Животное из-за дикого стресса перенервничало и испражнилось в тот самый момент, когда натуральный блондин держал крошку в руках. Заметив конфуз, певец пошутил, что эта хорошая примета, сулящая деньги и продемонстрировал ему свои вокальные способности.

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