«Белавиа» не будет возить граждан шести ближневосточных стран из Ташкента в Минск

Самолеты "Белавиа" не будут принимать граждан из шести ближневосточных стран на рейсы из Ташкента до Минска. Фото: Сергей ГАПОН

Власти Узбекистана запретили белорусской компании «Белавиа» принимать на самолеты, совершающие рейсы из Ташкента в Минск, граждан шести ближневосточных стран. Под запрет попали граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии. Мера начала действовать с 17 ноября 2021 года. Такая информация опубликована на официальном сайте компании «Белавиа».

Ограничения не будут действовать на пассажиров, у которых есть дипломатический паспорт или действующий вид на жительство в Республике Беларусь.

Те пассажиры, кто уже купил билеты на рейсы «Белавиа», но попал под действие запрета, могут вернуть полную стоимость авиабилета.

«Для оформления возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета», - уточнили в компании.

Как ранее сообщалось на kp.ru, с 18 ноября в Белоруссию прилетел первый самолет из Ирака, чтобы эвакуировать граждан этой страны, оказавшихся в лагере мигрантов на белорусско-польской границе. Первым рейсом домой улетают более 400 иракцев.