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В мире18 ноября 2021 11:30

«Белавиа» не будет возить граждан шести ближневосточных стран из Ташкента в Минск

Пассажирам, которые попали под запрет, полностью вернут стоимость уже купленных билетов
Мария ПАВЛОВА
Самолеты "Белавиа" не будут принимать граждан из шести ближневосточных стран на рейсы из Ташкента до Минска.

Самолеты "Белавиа" не будут принимать граждан из шести ближневосточных стран на рейсы из Ташкента до Минска.

Фото: Сергей ГАПОН

Власти Узбекистана запретили белорусской компании «Белавиа» принимать на самолеты, совершающие рейсы из Ташкента в Минск, граждан шести ближневосточных стран. Под запрет попали граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии. Мера начала действовать с 17 ноября 2021 года. Такая информация опубликована на официальном сайте компании «Белавиа».

Ограничения не будут действовать на пассажиров, у которых есть дипломатический паспорт или действующий вид на жительство в Республике Беларусь.

Те пассажиры, кто уже купил билеты на рейсы «Белавиа», но попал под действие запрета, могут вернуть полную стоимость авиабилета.

«Для оформления возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета», - уточнили в компании.

Как ранее сообщалось на kp.ru, с 18 ноября в Белоруссию прилетел первый самолет из Ирака, чтобы эвакуировать граждан этой страны, оказавшихся в лагере мигрантов на белорусско-польской границе. Первым рейсом домой улетают более 400 иракцев.