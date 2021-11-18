Минздрав включил требования к качеству кислорода в новые рекомендации по лечению коронавируса

Обновленные рекомендации по лечению коронавируса теперь включают требования к кислороду Фото: Иван МАКЕЕВ

В обновленные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции Минздрав России добавил требования к качеству кислорода. Соответствующая информация размещена на сайте министерства.

"С целью обеспечения оксигенации при проведении ИВЛ в палатах интенсивной терапии и во время анестезии следует применять медицинский чистый кислород (лекарственное средство) не менее 99,5% концентрации", - говорится тексте в рекомендации.

Кислородно-воздушная смесь с содержанием кислорода не менее 95% может применяться для дополнительной оксигенации пациента, уточнили в Минздраве.

Напомним, версия 13.1 временных методических рекомендаций опубликована в четверг, 18 ноября. Она подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России завершается разработка первого российского препарата от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.