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Экономика18 ноября 2021 12:08

Центробанк планирует ограничить количество выдаваемых потребкредитов в 2022 году

Банкам дадут время, чтобы перестроиться под утвержденные лимиты
Роман КИЛЬМЯШКИН
Количество потребительских кредитов могут ограничить уже в 2022 году

Количество потребительских кредитов могут ограничить уже в 2022 году

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Банк России планирует ввести механизм количественного ограничения по выдаче потребительских кредитов со второй половины 2022 года. Об этом в ходе конференции "S&P Global Ratings - Россия" рассказала руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

"Мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться, - уточнила Данилова. -Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо".

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила об угрозе опасного роста закредитованности россиян. По ее словам, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами. Так, за 9 месяцев 2021 года оно увеличилось на 16%.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил наделить Центробанк правом ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов.