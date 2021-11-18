Опрос: более половины россиян считают мигрантов ответственными за рост преступности в стране

Более половины россиян считают мигрантов ответственными за рост преступности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос об отношении россиян к трудовой миграции.

Более половины опрошенных (60%) полагают, что в том, что в России работают мигранты из других стран, положительных и отрицательных сторон примерно одинаково. 27% считают, что отрицательных сторон больше, а 11% видят в трудовой иммиграции больше положительных аспектов.

Половина опрошенных поддерживают идею правительства Москвы об отказе от использования труда мигрантов в строительстве, 35 процентов считают, что без мигрантов строительству. Придется туго.

41 процент опрошенных не видит никаких позитивных эффектов для развития экономики от трудовой иммиграции в РФ, а 28 процентов считают, что приток иностранцев улучшает различные отрасли экономики.

56 процентов россиян считают, что трудовые мигранты восполняют нехватку рабочих рук на низкооплачиваемых работах, не требующих особой квалификации, 24 процента с ними не согласны. В то же время 44 процента россиян видят в мигрантах конкурентов, которые «отнимают» работу у местных жителей. 49 процентов опрошенных считают, что, если мигранты исчезнут с рынка труда, зарплаты местных жителей вырастут.

Более половины россиян – 57 процентов – видят связь между количеством мигрантов из других стран и ростом преступности. 20 процентов считают, что рост преступности от наличия в стране мигрантов не зависит.

Ранее на kp.ru рассказывалось об инициативе МВД дактилоскопировать всех трудовых мигрантов, а также иностранцев, которые приобретают российское гражданство и тех, кто приезжает в Россию более, чем на 90 дней, но не с целью найма на работу.