Минздрав заявил, что УЗИ легких не определяет наличие коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Ультразвуковое исследование легких не может точно подтвердить наличие коронавируса у человека, сказано в обновленной версии методических рекомендаций Министерства здравоохранения России.

Как сказано в документе, «с помощью УЗИ легких нельзя поставить и нельзя исключить диагноз COVID-19». Отмечается, что для оценки тяжести заболевания коронавирусом при помощи УЗИ нетдостаточного количества научных данных, а результаты ультразвуковой диагностики должны сопоставляться с клинико-лабораторной картиной и данными компьютерной томографии. Сами по себе результаты УЗИ при коронавирусе ничего не значат, заявил Минздрав.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 18 ноября, ведомство выпустило обновленную версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Как уточнили в пресс-службе Минздрава, изменения коснулись обеспечения безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов. Кроме того, появилась информация по применению вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы.