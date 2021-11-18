Опрос: 58% россиян хотят запретить работодателям беспокоить их в нерабочее время

Опрос: 58% россиян хоят запретить работодателям беспокоить их в нерабочее время Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди тысячи респондентов со всей страны и выяснили, что 58% россиян хотят запретить работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время. Об этом в четверг, 18 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

При этом отмечается, что 19% россиян готовы за дополнительную плату работать сверхурочно. Среди работников с опытом удаленки женщины(61%) заметно чаще мужчин (55%) поддерживают идею о запрете на звонки и сообщения в нерабочее время.

Подобный сценарий уже действует в Португалии. Там, парламент принял закон, который запрещает работодателям звонить и писать сообщения сотрудникам в нерабочее время.

Ранее свыше четверти российских (27%) работодателей рассказали, что намерены отказаться от удаленного формата работы при улучшении ситуации с коронавирусом. Частично вернуть людей в офисы готовы 14%, введут гибридный формат или предоставят людям право выбора 19% работодателей, передают "Известия".